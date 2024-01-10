В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют

В Росптицесоюзе считают, что зарубежные поставки вряд ли серьезно повлияют на ценообразование яиц в РФ, поскольку текущая стоимость товара является нормальной. Об этом «Парламентской газете» заявила гендиректор организации Галина Бобылева.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены — 110-125 рублей за десяток — абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», — сообщила Бобылева.

Она объяснила, что в настоящее время даже отпускная цена на яйца без учета наценки и расходов розничных сетей составляет 95-105 рублей, а количество завозимой продукции слишком мало для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Также Бобылева отметила, что турецкие и азербайджанские яйца закупают по цене не ниже той, по которой их продают отечественные производители.

Председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин выразил мнение, что закупочная стоимость импортных яиц не может быть меньше закупочной стоимости отечественных. Поэтому снижения цены ждать не стоит, но можно надеяться на май — тогда с окончанием Великого поста утихнет и спрос.

«На наш взгляд, единственный выход из ситуации — законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые товары», — уточнил Кашин.

Парламентарий напомнил, что полтора года назад уже вносили предложение об установке верхней планки наценки в 10%, но ответа на запрос пока не поступило.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/v-rospticesoyuze-ne-uvereny-chto-yayca-podesheveyut.html

По информации Росстата, в ноябре прошлого года куриные яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

С 1 января 2024 года Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Эти правила будут действительны до 30 июня 2024 года. Целью постановления назвали стабилизацию цен на продукт в РФ за счет наращивания предложения.

Ранее сообщалось, что поставки яиц из Белоруссии в Россию выросли за год.