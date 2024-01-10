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На Крымском мосту временно остановили движение машин

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено на неопределенный срок

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на переправе.

Соответствующий пост был опубликован в 12:53 мск. При этом в этом в заявлении подчеркивается, что находящимся на мосту или в зоне досмотра людям стоит сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Иные подробности о ситуации на переправе в данный момент не уточняются. В частности, это касается причин введения ограничений на проезд машин.

9 января министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о приостановке работы Керченской паромной переправы. По его словам, временные ограничения ввели в связи с ухудшением погодных условий.

Транспортное сообщение было возобновлено только на следующий день. Однако позже правительство республики заявило, что на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

Ранее на подъездах к Крымскому мосту образовались пробки из сотен автомобилей.

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