Скончался бывший вице-губернатор Петербурга

В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался бывший вице-губернатор Олег Виролайнен. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, прощание с Виролайненом пройдет в пятницу, с 9:30 до 11:00, в часовне прихода храма Святителя Алексия митрополита Московского в госпитале для ветеранов войн.

Олег Виролайнен родился в 1948 году в населенном пункте Пельвош Приуральского района Ямало-Ненецкого национального округа. В 1971 году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1989 году — Ленинградскую высшую партийную школу.

В 2003–2006 годах Виролайнен занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В 2006–2009 годах был председателем комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. Виролайнен был миллиардером и крупным бизнесменом.

В сентябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Анатолия Повелия.

Ранее скончался бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин.