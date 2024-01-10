Исследователи зафиксировали рост интереса россиян к новостям

По сравнению с 2022 годом россияне проявляли больше интереса к новостям в ушедшем 2023 году. Наиболее популярной темой для граждан страны стала политика. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга «Rambler&Co», изучившие привычки чтения СМИ и потребления новостей среди пользователей своих медиаресурсов.

Четверть опрошенных россиян заявили, что в 2023 стали читать новости значительно чаще, всего 5% — реже, по сравнению с прошлым годом. Остальные не заметили изменений в своем медиапотреблении.

По данным исследования, основными причинами возросшего интереса к новостям в 2023 году для 40% респондентов стали личные переживания за мировые события, а для 36% — стремление не пропустить ничего жизненно важного. 14% читателей заявили, что дело в привычке и 10% — в планировании собственного будущего.

В 2023 году четверть читателей больше всего интересовалась политическими темами, 13% — экономикой, финансами, бизнесом, столько же — происшествиями.

Активно следили за новостями своего города 11% опрошенных. Интересовались наукой и цифровыми технологиями 6%. Такое же количество читателей больше всего привлекали автомобильные новинки, спортивные события, новости про экологию и здоровый образ жизни, а также гейминг. Остальные темы суммарно набрали 8%.

Аналитики отметили, что чаще всего пользователи посещают онлайн-медиа один-два раза в день вне зависимости от времени суток (28%). Строго утром, в обед и вечером на них заходят 22%, а 19% почти всегда держат открытыми сайты СМИ. Каждый час мониторят медиа 12% опрошенных.

Наиболее важным критерием доверия к источнику информации почти для трети пользователей является личное отношение к медиа. Однако 13% россиян выбирают для чтения сайты СМИ, исходя из репутации бренда, а 7% привлекает известность журналистов. Не имеют особых предпочтений или пользуются новостными агрегаторами 49% опрошенных.

Почти половина пользователей читают онлайн-медиа в смартфоне. На втором месте по популярности (46%) — компьютер или ноутбук и, наконец, на третьем — планшеты (5%).