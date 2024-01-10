В США задержали евреев, которые защищали секретный туннель в синагогу

Представители хасидской общины (одно из течений в иудаизме — «Газета.Ru») Нью-Йорка повздорили с полицией из-за решения властей залить бетоном секретный подземный туннель, который вел к синагоге в Бруклине. Об этом пишет New York Times.

По предварительным данным, туннель между синагогой и штаб-квартирой хасидской общины «Хабад-Любавич» прорыли еще во время пандемии коронавируса. Обнаружили его в декабре 2023 года.

8 января ко входу в туннель подъехал цементовоз, который должен был залить бетоном нелегальное сооружение, однако хасиды воспротивились действиям властей и вступили в конфликт с силовиками. В результате были задержаны девять человек.

Точной информации о причинах строительства туннеля нет, однако предполагается, что его проложили для ускорения расширения хасидской группировки.

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