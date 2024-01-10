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Опрос: москвичи-меланхолики предпочитают яркие ювелирные украшения

В Москве меланхолики выбирают яркие ювелирные украшения

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Почти половина москвичей (46%) считают себя меланхоликами, четверть — холериками, каждый пятый называет себя флегматиком, а 17% — сангвиниками. При этом психотип влияет на выбор ювелирных украшений. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром SOKOLOV и онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu.

Выяснилось, что 77% меланхоликов выбирают яркие ювелирные украшения, такие как крупные колье, оригинальные серьги и объемные каффы. Аналогичные предпочтения наблюдаются у сангвиников. 65% граждан с данным психотипом покупают часы, 15% — серьги.

При этом москвичи с флегматичным характером предпочитают не выделяться. Каждый пятый респондент признался, что не испытывает ярких эмоций, выбирая ювелирные украшения. 25% жителей столицы с данным психотипом выбирают сдержанность и лаконичность, к примеру неброские кольца, браслеты и колье.

Что касается холериков, каждый третий из них любит сочетание нескольких колец, браслетов и цепочек, выбирает яркие украшения. Большинство холериков, согласно опросу, считают важным быть в тренде и следовать современным тенденциям.

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина до этого рассказала, что графичная анималистика, имитация цепного плетения и модная готика станут трендом зимы 2023-2024 года. В качестве дополнения к образу, по ее словам, можно использовать шармы и несколько браслетов или колец одновременно.

Ранее эксперт рассказал, как подобрать украшения для офиса.

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