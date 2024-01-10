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В Москве прошла рождественская елка для детей военнослужащих

Более 4 тысяч детей военнослужащих посетили рождественскую елку в Москве

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Сергей Речицкий

В Гостином дворе прошла благотворительная рождественская елка центрального московского викариатства Русской православной церкви для детей военнослужащих России.

Всего елку посетили 4 тыс. детей из семей военных, сотрудников силовых органов и мобилизованных граждан.

Благодаря помощи глав субъектов РФ рождественскую елку смогли посетить дети из Тулы, Пскова, Рязани, Новороссийска, Волгограда, Костромы, Донецка и Луганска. Также на елку пригласили детей военнослужащих Росгвардии, полка спецназа Воздушно-десантных войск России, Военно-транспортной авиации и Войск радиационной, химической и биологической защиты.

Как отметил командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский, благотворительная рождественская елка является примером консолидации сил государства, церкви, армии и общества в борьбе за правду и духовно-нравственный суверенитет России.

«Так сложилось, что отцы многих из вас не смогут вас поздравить, но они попросили это сделать меня. От души поздравляю вас, а также ваших бабушек, дедушек и мам с Новым годом. И желаю, чтобы он был счастливее предыдущих. Пусть сбудутся все желания и мечты», — сказал в видеообращении к детям Теплинский.

Юных посетителей в фойе Гостиного двора встречали оркестр и рота почетного караула, а также была организована ярмарка мастеров и рождественский вертеп, в котором были задействованы настоящие животные. Также для детей провели новогодние конкурсы, хороводы и встречи с персонажами сказок.

Кроме того, для гостей работал бесплатный буфет, а после представления Дед Мороз и Снегурочка вручили юным посетителям подарки.

«Данная общественная инициатива призвана стать подспорьем государству по реализации комплекса мер социальной поддержки семей граждан Российской Федерации, в том числе призванных на военную службу по частичной мобилизации», — отметил настоятель Храма пророка Божия Илии и благочинного Иверского благочиния города Москвы, протоирей Андрей Речицкий.

Всего за предыдущие годы рождественскую елку в Гостином дворе посетили более 16,5 тыс. гостей.

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