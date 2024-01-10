Петербургский стенд на выставке «Россия» посетило рекордное количество гостей

Во время проведения «Гостеприимного сезона» на выставке «Россия», посвященного туристскому потенциалу города на Неве, который продлился с 19 декабря по 8 января, стенд Петербурга поставил рекорд посещаемости. За 3 недели гостями экспозиции Северной столицы стали почти 322 тыс. человек. Об этом сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, заключительный день работы «Гостеприимного сезона» также оказался рекордным — количество гостей достигло почти 25 тыс.

Для гостей стенда Северной столицы провели свыше 200 мастер-классов и викторин, разыграли более 1 тыс. сертификатов на путешествия и экскурсии в город на Неве, вручили около 25 тыс. подарков и сувениров.

«Петербург — город, где рождается сказочное настроение. Во время «Гостеприимного сезона» на выставке «Россия» мы постарались показать гостям очарование зимней Северной столицы», — отметил Корнеев.

О развитии Петербурга, его новой туристской географии и возможностях для путешествий рассказали 20 амбассадоров города, среди которых депутат Госдумы Николай Валуев, директор Русского музея Алла Манилова, соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева и другие.

Кроме того, посетителям экспозиции представили иммерсивный спектакль «Щелкунчик», предложили отправить новогоднюю открытку родным и близким с помощью Кота-почтальона, загадать желание Чижику-Пыжику.

Также во время «Гостеприимных дней» были проведены День региона, Дни промышленного, семейного и детского, свадебного туризма, День друзей Петербурга, День чудес и другие тематические программы.

9 января на экспозиции Санкт-Петербурга на ВДНХ открылся молодежный сезон.

О работе экспозиции рассказывает специальный раздел официального петербургского туристского портала Visit Petersburg.