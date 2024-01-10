Четверо подростков едва не замерзли посреди реки Миасс

Четырех подростков эвакуировали с тонкого льда реки Миасс в Челябинске, все госпитализированы с переохлаждением. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

О детях, застрявших посреди реки Миасс, в экстренные службы сообщили очевидцы. Спасатели обнаружили четверых подростков в 20 метрах от берега, они вышли на тонкий лед и побоялись возвращаться на сушу.

Школьников эвакуировали на берег с помощью спасательной доски, всех пострадавших с признаками переохлаждения доставили в городскую больницу Челябинска.

Ранее под Ростовом двое детей провалились под тонкий лед.