Автоэксперт объяснил «нестандартное поведение» китайских авто в морозы

Поломки автомобилей китайского производства, на которые россияне пожаловались во время морозов, во многом объясняются их количественным превосходством, считает независимый автоэкспорт Дмитрий Попов. В беседе с телеканалом «360» он заявил, что машины китайских марок повели себя «нестандартно» в холода, однако выводы делать рано, так как на европейских авто часто устанавливаются китайские детали.

«Просто «китайцев» стало больше <…> Ну все может быть, честно, такая очень нестандартная ситуация для восприятия», — прокомментировал ситуацию Попов, добавив, что сам ездит на отечественной Lada Vesta, которая при морозах до 28 градусов работает хорошо.

«Заводится, никаких проблем не возникает. Все работает вообще в полном объеме. При том, что большая часть электроники на ней, угадаем, китайская», — добавил автоэксперт.

Более того, на многих европейских машинах также стоят китайские элементы или собранные в КНР детали, подчеркнул Попов. По его мнению, во время холодов россияне просто стали обращать внимание на то, как себя ведут машины китайских марок. Их поведение эксперт охарактеризовал как «нестандартное».

«Все сошлось в одной точке: много «китайцев», сложная экономическая ситуация. Они атакуют наш рынок. И сложные морозы», — заключил эксперт.

Специалисты автосервисов при этом заявляют, что во время морозов выросло количество обращений владельцев авто всех марок, а не только китайских. Это зависит от года выпуска машины, аккумулятора и других факторов, пояснили они.

Напомним, некоторые автоэксперты считают, что часть китайских машин, поставляемых в Россию по параллельному импорту, не адаптированы к местным погодным условиям. Для предотвращения поломок они советуют контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.

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