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В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Правительство Крыма: в республике действует штормовое предупреждение

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым. Об этом сообщило правительство региона, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что днем 10 января температура воздуха на южном побережье полуострова составит от -4°C до +1°C. При этом ночью столбики термометров будут показывать от -3°C до 0°C.

Как следует из текста заявления, в некоторых районах республики ожидается похолодание до -12°C. Скорость порывов ветра, в свою очередь, составит от девяти до 14 метров в секунду.

«Погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В правительстве Крыма обратили внимание, что в случае необходимости у граждан есть возможность обратиться в экстренные службы. Спасателей можно вызвать, позвонив по номерам «112» или «101».

9 января министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы в связи с ухудшением погодных условий. Транспортное сообщение было восстановлено только на следующий день.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с выплатами жителям региона, пострадавшим в результате ноябрьского «шторма века».

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