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Стали известны самые запоминающиеся новогодние обращения жителей в экстренную службу 112

«КП»: мужчина позвонил в экстренную службу 112 из-за недостаточно яркого салюта

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Shutterstock/InfinitumProdux

Специалисты экстренных служб в новогодние праздники получили несколько самых необычных сообщений через систему 112. Об этом kp.ru рассказала пресс-секретарь системы 112 Московской области Алена Никифорова.

Так, по ее словам, житель подмосковной Истры позвонил спасателям через 10 минут после наступления 2024 года и сообщил о том, что в его руке взорвалась петарда. Аналогичный случай произошел в Мытищах, в новогоднюю ночь петарда взорвалась в руке у подростка, в Раменском снаряд повредил ухо местному жителю, в Можайске он прилетел в лицо прохожему.

«Звонки о нарушении тишины в новогоднюю ночь по причине запуска фейерверка — не редкость. Вызовов от пострадавших из-за них тоже достаточно. Однако житель Солнечногорска обратился на номер «112» по нестандартной причине — ему не понравился купленный салют! По его словам, он был недостаточно яркий и красочный», — продолжила Никифорова.

Еще одно сообщение поступило из Черноголовки, там залп попал в ухо мужчине. Помимо этого, в двух домах Люберец произошло возгорание, причиной стали игрушка на батарейках под елкой и гирлянда. В обоих случаях широкого распространения огня удалось избежать.

Врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин до этого рассказал «Газете.Ru», что при неумелом обращении с пиротехникой есть риск получить серьезные ожоги. По словам Малыхина, опаснее всего близко разглядывать фейерверк, который, как кажется, уже «отстрелял свое».

Ранее сообщалось, что водитель УАЗа получил осколочные ранения из-за запуска фейерверка.

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