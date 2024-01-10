Эксперты назвали главные способы почистить печень после праздничных застолий

Для поддержания хорошей работы печени важно правильно питаться, вести здоровый образ жизни и пить витамины. После обильных праздничных застолий можно почистить печень, хотя бы на время отказавшись от вредных продуктов — макарон, белого риса, фастфуда и других. Также помочь может употребление кофе, чистой негазированной воды и занятия спортом, выяснила Общественная Служба Новостей.

В первую очередь для восстановления печени специалисты советуют отказаться от алкоголя, который разрушает внутренние органы. Также отмечается, что положительно на работу печени влияет кофе: у кофеманов реже встречается фиброз, цирроз, неалкогольная жировая болезнь печени и рак. Точная доза кофе для оздоровления не определена — считается, что это примерно от 3 до 6 чашек в день.

Для помощи печени нужно отказаться от фастфуда, слишком жирной и высококалорийной пищи, большого количества белого сахара, выпечки из белой муки, белого риса и макарон. Вместо них в рацион рекомендуется включить растительные масла, свежую рыбу, орехи, семечки, нежирные молочные продукты.

Специалисты советуют пить много чистой негазированной воды. Для женщин ежедневной нормой считается 2,7 л жидкости, а для мужчин — 3,7 л. Причем 20 % от общего количества воды — это получение жидкости из твердой пищи вроде фруктов и овощей.

Сжечь жир в печени помогают умеренные занятия спортом. Более того, любые физические нагрузки снижают резистентность к инсулину и уменьшают количество вредных веществ, накапливающихся в печени.

Напомним, также врачи советуют включить в постпраздничный рацион питания овощи и фрукты, а также ферментированные продукты — это кефир, йогурт, творог, сыр, квашеная капуста.

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