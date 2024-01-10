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Туристы набросали в фонтан в Риме монет на €1,6 млн

Из фонтана Треви в Риме в 2023 году вытащили монет на €1,6 млн

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Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из фонтана Треви в Риме в 2023 году вытащили монет на €1,6 млн, закинутых в него туристами, годом ранее удалось вынуть более €1,4 млн. Об этом сообщила газета La Gazzettino.

Отмечается, что деньги из фонтана собирают три или более раз в неделю специальные сотрудники, о которых предупреждена местная полиция, охраняющая площадь.

В июле прошлого года туристка перелезла через ограждения и набрала воду из фонтана Треви.

Струи воды, стекающие с фонтана, туристка использовала как кран для наполнения водой бутылки. После охранник свистнул в свисток и сделал ей замечание.

Фонтан Треви был построен по проекту Николо Сальви и завершен Джузеппе Паннини в 1732–1762 годах. Он является самым большим фонтаном в Риме и одним из самых известных фонтанов в мире. Каждый час фонтан посещают 1200 человек или около 10,5 миллионов в год.

Ранее Италия приостановила выдачу одного типа виз гражданам России.

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