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Россиянам рассказали о главной опасности холодца

Диетолог Стародубова: холодец может повысить риск развития диабета и ожирения

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Shutterstock

В холодце содержится большое количество насыщенных жиров, которые могут спровоцировать различные заболевания при чрезмерном потреблении блюда. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова.

В частности, по ее словам, может повыситься риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Чтобы избежать негативных последствий, эксперт советует добавлять холодец в свой рацион питания только по праздникам и ограничиваться порцией объемом не более 100 г. Лучше вместо классического холодца выбирать менее жирное заливное.

«При приготовлении заливных блюд добавляется желатин. И продукты не нужно подвергать столь длительной тепловой обработке, что позволяет сократить время приготовления и лучше сохранить некоторые пищевые вещества», — пояснила Стародубова.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого говорила, что употребление холодца оказывает положительное действие на здоровье суставов и кожи. Она отметила, что в некоторых препаратах для лечения суставов присутствуют вещества, которыми богат холодец.

Ранее сообщалось, что две российские закуски вошли в список ста самых скверных блюд мира.

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