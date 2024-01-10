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Журналиста-иноагента Сергея Лойко* оштрафовали

Журналиста Сергея Лойко оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

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Апостроф TV/VK

Журналисту Сергею Лойко (признан в РФ СМИ-агентом) назначили административный штраф за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Лойко назначили административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе.

Лойко включили в список иноагентов в сентябре 2022 года. Вместе с ним в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, попали телеведущий и комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), политик Юлия Галямина (признана в РФ СМИ-агентом) и другие.

До Лойко суд в Москве оштрафовал рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента. Согласно данным агентства, в ходе заседания представитель артиста заявила о его несогласии с содержимым составленного Роскомнадзором протокола. Адвокат призвала прекратить производство по делу или назначить исполнителю минимальное наказание, однако суд решил иначе.

Ранее МВД РФ переобъявило в розыск Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) из-за нового уголовного дела.

*  признан в РФ СМИ-агентом
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