Три шестидневные рабочие недели ждут россиян в 2024 году

В 2024 году россиян ждут не только длинные выходные, но и три шестидневные рабочие недели. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Билялова.

Она уточнила, что выходные дни 6 и 7 января в этом году будут перенесены на 10 мая и 31 декабря, потому что они были также праздничными днями.

«Также будут перенесены выходные дни с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля, и с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. С субботы, 28 декабря, выходной будет перенесен на понедельник, 30 декабря», — продолжила юрист.

В связи с этими переносами сотрудников ожидает шестидневка. Так, в частности, шестидневная рабочая неделя запланирована на периоды с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря. Билялова также напомнила, что россияне в 2024 году будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Опрос сервиса SuperJob до этого показал, что около 62% россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних каникул. При этом спокойно возвращаются к работе после праздников те, кому нравится его профессия.

Ранее в России предложили сделать один из праздников выходным днем для многодетных.