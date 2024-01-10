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Школьница из Петербурга попала в реанимацию с передозировкой наркотиками

78: в Петербурге в сугробе нашли школьницу с передозировкой наркотиками

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РИА «Новости»

В Петербурге школьницу, найденную без верхней одежды в сугробе, доставили в реанимацию с передозировкой наркотиками. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел на Софийской улице. Прохожий заметил девушку-подростка, которая лежала в сугробе без верхней одежды, и вызвал скорую помощь.

Медики доставили 16-летнюю школьницу в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали передозировку наркотиками — информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Сообщается, что воспитанием девятиклассницы занимается мать. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

Ранее в США супругов обвинили в хранении наркотиков после передозировки у их ребенка.

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