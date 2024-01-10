Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лингвист объяснил, зачем подростки придумывают молодежный сленг

Лингвист Пахомов: появление молодежного сленга помогает обогатить русский язык

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Появление молодежного жаргона и новых слов является признаком здорового развития русского языка, потому что это помогает обогатить его и определить литературную норму будущего. Об этом kp.ru рассказал научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова, научный руководитель портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

По его словам, жаргон представляет собой систему распознавания «свой-чужой», которая позволяет молодежи отгородиться от взрослых. Однако бороться с появлением новых молодежных слов нет смысла, потому что это явление было и будет всегда, уточнил Пахомов.

«Лет через сорок, возможно, будет вызывать недоумение слово «чилить» (вести расслабленный образ жизни, отдыхать. — Прим. ред.) Или у него будет другое значение. И наверняка молодежь придумает новые слова! А их родители будут ворчать, что их прекрасный язык первой трети 21 века безнадежно испортили и исковеркали подростки 2060-х, забыв, что и сами так когда-то делали», — спрогнозировал лингвист.

При этом он добавил, что жаргон не имеет отношения к литературному русскому языку, поэтому дети могут параллельно без проблем осваивать и использовать нормальный язык.

В конце октября председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что депутаты разработали законопроект, которым хотят ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, торговле, при выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в СМИ и градостроительной деятельности.

Ранее ученые выяснили, что орангутаны используют сленг, чтобы показать свою крутость.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами