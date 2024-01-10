Лингвист объяснил, зачем подростки придумывают молодежный сленг

Появление молодежного жаргона и новых слов является признаком здорового развития русского языка, потому что это помогает обогатить его и определить литературную норму будущего. Об этом kp.ru рассказал научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова, научный руководитель портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

По его словам, жаргон представляет собой систему распознавания «свой-чужой», которая позволяет молодежи отгородиться от взрослых. Однако бороться с появлением новых молодежных слов нет смысла, потому что это явление было и будет всегда, уточнил Пахомов.

«Лет через сорок, возможно, будет вызывать недоумение слово «чилить» (вести расслабленный образ жизни, отдыхать. — Прим. ред.) Или у него будет другое значение. И наверняка молодежь придумает новые слова! А их родители будут ворчать, что их прекрасный язык первой трети 21 века безнадежно испортили и исковеркали подростки 2060-х, забыв, что и сами так когда-то делали», — спрогнозировал лингвист.

При этом он добавил, что жаргон не имеет отношения к литературному русскому языку, поэтому дети могут параллельно без проблем осваивать и использовать нормальный язык.

В конце октября председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщала, что депутаты разработали законопроект, которым хотят ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, торговле, при выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в СМИ и градостроительной деятельности.

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