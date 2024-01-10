Моргенштерна* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Савеловского суда Москвы.

Согласно данным агентства, в ходе заседания представитель артиста заявила о его несогласии с содержимым составленного Роскомнадзором протокола. Адвокат призвала прекратить производство по делу или назначить исполнителю минимальное наказание, однако суд решил иначе.

«Признать Моргенштерна виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей», — огласила судья Марина Арсеньева по итогам слушаний.

До этого ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что рэпер может получить третий штраф из-за нарушения закона о деятельности иностранных агентов. По информации агентства, причиной послужило отсутствие указаний на соответствующий статус артиста в его Telegram-канале.

16 ноября суд в Москве назначил исполнителю штраф в размере 40 тыс. рублей. Данное решение было принято, так как Моргенштерн не направил декларацию о доходах и расходах в российское министерство юстиции.

21 июня рэпер получил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Артиста также обязали выплатить 40 тыс. рублей.

Ранее Моргенштерна захотели оштрафовать за рекламу отсрочки от службы в армии.