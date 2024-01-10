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Россиянин обиделся на сестру и пришел к ней домой с «гранатой» перед Новым годом

В Красноярском крае мужчина поссорился с сестрой и пригрозил ей муляжом гранаты

В Красноярском крае мужчина поссорился с сестрой перед Новым годом и пригрозил ей муляжом гранаты. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел 30 декабря в городе Иланский. Мужчина по телефону сильно поссорился с сестрой и после этого решил приехать к ней домой.

Прибыв к родственнице, он вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и продолжил конфликтовать с сестрой. Мужчина демонстративно выдернул чеку и заявил, якобы сейчас боеприпас выпадет из рук.

Испуганная россиянка забежала в дом и обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину. Выяснилось, что в руках у агрессора был муляж.

В отделе полиции он раскаялся и дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об угрозе расправой.

Ранее во Владивостоке за неделю нашли две гранаты.

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