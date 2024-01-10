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Россиянина заподозрили в передаче Украине данных о военных РФ

На жителя Алтая завели дело за передачу данных российских военных Украине

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Владимир Николаев/РИА Новости

Жителя Новоалтайска задержали по подозрению в госизмене и работе на украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал ZvezdaNews.

Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю выяснили, что подозреваемый присягнул украинским экстремистам и собирал данные о российских военных. Мужчина собирался поехать на Украину и вступить в ряды террористической организации, отметили силовики.

Теперь подозреваемого заключили под стражу, на него возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

До этого суд в Адыгее признал виновным 18-летнего фигуранта дела о госизмене. Подросток собирал информацию об одной из воинских частей в Майкопе и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Молодому человеку назначили четыре года лишения свободы и один год ограничения свободы. Основное наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

В октябре 2023 года за госизмену осудили жителя Крыма. Ему вынесли наказание в виде восьми лет лишения свободы. Мужчина хотел уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее на Украине в госизмене обвинили моряка, который не вернул единственную подлодку.

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