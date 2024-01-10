Сигнальная ракета взорвалась в кармане брюк девятиклассника во время урока ОБЖ

В Башкирии подросток принес на урок сигнальную ракету и спрятал ее в кармане брюк, устройство сдетонировало во время урока ОБЖ, Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в в школе села Кушнаренково в Башкирии, 15-летний подросток принес на урок ОБЖ сигнальную ракету с деревянной ручкой и спрятал устройство в карман брюк.

Доставая ракетницу, школьник случайно произвел выстрел, мальчик не пострадал, лишь лишился части школьной формы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

По словам девятиклассника, ракетница осталась у него с празднования Нового года, он хотел показать ее одноклассникам и не планировал причинить кому-то вред.

Ранее в Вологде во время урока у школьника взорвался пауэрбанк.