Израиль арестовал десятки палестинских журналистов с начала войны с ХАМАС

Силы безопасности Израиля арестовали в общей сложности 38 палестинских журналистов с момента нападения радикального движения ХАМАС на израильтян 7 октября 2023 года. Об этом сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ», передает ТАСС.

В организации утверждают, что арест этих журналистов явно был осуществлен с преднамеренной целью «заставить палестинские СМИ замолчать».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.