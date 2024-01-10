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Стало известно, когда и где кремируют российского журналиста Войтенко

Посольство РФ: главреда «Морской бюллетени» Войтенко кремируют в Бангкоке

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Умершего в Таиланде главреда портала «Морской бюллетень» Михаила Войтенко кремируют в Бангкоке. Об этом ТАСС сообщили в консульской службе посольства России в королевстве.

По данным посольства, журналиста кремируют 11 января. «Консульство оказало поддержку его родственникам в оформлении всех необходимых документов», — отметили в службе.

Последние 14 лет Войтенко жил в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда. Тело российского журналиста нашли 1 января в его квартире, которую вскрыли по просьбе его родственников из России — они долго никак не могли связаться с ним.

Экспертиза показала, что 65-летнего главреда «Морской бюллетени» не стало еще 29 декабря. Оказалось, что у Войтенко был инфаркт, так что все случилось быстро. Он не дожил чуть более недели до своего дня рождения.

В 2005 году Войтенко основал интернет-издание «Морской бюллетень», которое освещает морские происшествия и катастрофы. Также являлся автором издания на английском языке Maritime Bulletin, освещающим морские инциденты.

Ранее поэта Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом переходе в Москве.

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