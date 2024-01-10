Стали известны подробности об атаке дрона ВСУ на Саратовскую область

Никто из жителей Саратовской области, где в ночь на 10 января был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Как он отметил, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в небе над территорией Энгельского района. После этого в области сработали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив летательный аппарат до попадания в заданную цель.

«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет», — подчеркнул губернатор.

Бусаргин добавил, что в настоящее время все объекты на территории региона работают в штатном режиме.

10 января министерство обороны РФ сообщило, что ночью в воздушном пространстве Саратовской области был ликвидирован украинский беспилотник. По информации ведомства, бойцы ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

За день до этого российские средство ПВО нейтрализовали три украинских дрона в небе над Орловской областью. Позже мэр административного центра региона Юрий Парахин заявил, что один из сбитых летательных аппаратов при падении повредил многоэтажный жилой дом.

Ранее в Курской области рассказали, сколько раз украинские войска обстреляли территорию региона с 2022 года.