Бродячая собака искусала лицо 12-летнему школьнику в Забайкалье

В Нерчинске бродячая собака искусала лицо 12-летнему школьнику, агрессивное животное прикармливала одна из соседок. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в Нерчинске 10 января, группа детей каталась с горки во дворах жилых домов. В какой-то момент на одного из детей набросилась бродячая собака.

«Я видела фотографии. Голова у ребенка полностью замотана бинтами. Собака бездомная, чипированная, но ее во дворе прикормила женщина. Ранее собака, говорят, уже нападала на взрослых», — сообщила местная жительница.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась, состояние мальчика медики оценивают как удовлетворительное. В региональном МВД факт нападения подтвердили, отловом пса будет заниматься администрация Нерчинского района.

Ранее ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в Иркутской области.