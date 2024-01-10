В Минздраве РФ оценили эпидемическую ситуацию по ОРВИ и гриппу

Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом не территории РФ в целом соответствует норме. Такое заявление сделал главный внештатный специалист российского министерства здравоохранения по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Профессор подчеркнул, что в связи с наступлением холодов специалисты заранее прогнозировали увеличение числа пациентов с респираторными заболеваниями. При этом, по его словам, на данный момент дефицит лекарств в стране не зафиксирован.

«На первой неделе 2024 года в РФ наблюдалось снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ по сравнению с последней неделей 2023 года. Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19. В целом ситуация в этом эпидемическом сезоне соответствует нормальной картине», — отметил Чуланов.

В то же время он указал, что пока нельзя исключать дальнейший прирост заболеваемости упомянутыми болезнями. Как сказал эксперт, эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ все еще продолжается.

Также профессор обратил внимание на необходимость регулярно мыть руки с мылом и использовать кожные антисептики с целью профилактики вирусных заболеваний. Более того, для предотвращения болезни следует избегать контактов с зараженными людьми и не прикасаться грязными руками к лицу.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать пика заболеваемости гриппом и COVID-19.