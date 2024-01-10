Москвичам пообещали снег в среду

По данным Гидрометцентра России, в среду в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей. Температура воздуха днем составит от -6 до -8 градусов, а в ночь на четверг ожидается еще большее похолодание до -14 градусов.

Ветер будет западный, со скоростью от 6 до 11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах -10... -5 градусов в среду, а в ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки -20 градусов.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что в 2024 году, который может стать самым жарким за всю историю наблюдений, будет больше засух, а также значительно вырастет вероятность стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.