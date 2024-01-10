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Мать Мелании Трамп скончалось в возрасте 78 лет

Во Флориде в возрасте 78 лет умерла мать Мелании Трамп

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Fox News

Мать бывшей первой леди США Мелании Трамп Амалия Кнавс скончалась 9 января в возрасте 78 лет. Об этом Мелания Трамп написала на своей странице в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

Трамп назвала свою мать сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. По словам бывшей первой леди, Аманда была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мелания Трамп отметила, что будет скучать по матери и продолжит чтить и любить ее наследие.

По данным телекомпании ABC, Кнавс умерла во Флориде.

Ранее сообщалось, что старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри скончалась в возрасте 86 лет. За последние несколько лет Трамп понес личные потери. Его младший брат Роберт скончался в 2020 году, а первая жена экс-президента умерла в 2022 году.

До этого сообщалось, что жена 45-го президента США Мелания Трамп изменила условия брачного договора с Дональдом Трампом на фоне возможной победы супруга на предстоящих выборах главы государства.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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