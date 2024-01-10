Жителя Великого Новгорода оштрафовали за гирлянду

Жителя Великого Новгорода оштрафовали за украшение новогодней гирляндой с украинским лозунгом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Новгородского районного суда.

В судебной инстанции уточнили, что в новогоднюю ночь горожане заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой с лозунгом, который признан экстремистским и запрещенным в России.

Приехавшие на место правоохранители составили протокол о дискредитации армии РФ. Мужчина пояснил, что гирлянду купил на AliExpress. Он добавил, что бегущая строка, сначала выдавала надпись «С Новым годом!». Правоохранители изъяли елочное украшение.

В суде отметили, что фигуранту назначили наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

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