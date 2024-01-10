Яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

Яхта с российскими туристами на борту затонула во время морской прогулки в районе острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа)», — уточнили в сообщении.

В момент остановки у Коралловых островов в моторном отсеке прорвало трубу, и яхта начала тонуть.

Пассажиров и членов экипажа спасло судно Panwa Princess. Россиян доставили в отель, никто из них не пострадал. Сотрудники туристической полиции приступили к расследованию инцидента.

До этого в Самарской области перевернулось судно с рыбаками на борту. Это произошло недалеко от города Тольятти. Причиной происшествия стали крупные волны в водоеме. На борту плавсредства находились двое пенсионеров. Один из них был в спасательном жилете и смог выбраться на берег. Второй пропал без вести.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.