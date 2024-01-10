Корпорация Boeing заявила о необходимости признать ошибку с самолетами 737 MAX

Гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун заявил о необходимости признать ошибку, из-за которой пришлось приостановить эксплуатацию более 170 самолетов Boeing 737 MAX. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«<…> прежде всего надо признать нашу ошибку», — отметил Кэлхун.

По словам главы Boeing, планируется обеспечить «100-процентнаую прозрачность» при выяснении обстоятельств случившегося. Специалисты компании уже разбираются, что же могло произойти с дверной заглушкой.

В конце декабря компания Boeing попросила клиентов поискать незакрепленный болт в одной из своих моделей. В авиастроительной корпорации подчеркнули, что одна из последних введенных в эксплуатацию моделей Boeing — 737 Max уже неоднократно сталкивалась с проблемами. В частности, с моделью лайнеров этого типа произошло два крушения — в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.

Ранее Lufthansa заказала новые лайнеры Airbus и Boeing.