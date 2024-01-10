Вооруженные бандиты расстреливают полицейских на улицах Эквадора

В Эквадоре началась волна насилия, которую инициировали вооруженные бандиты. Как пишет Shot, ссылаясь на местные СМИ, преступники взрывают и расстреливают полицейских на улицах. В ответ на это президент Даниэль Нобоа объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Протесты и беспорядки разгорелись после побега лидеров влиятельных группировок, которые были приравнены к террористам. В связи с этим на улицах появилась военная техника, после объявления режима «внутреннего вооруженного конфликта», а также захвата нескольких тюрем и местного телеканала вооруженными бандитами.

Из тюрьмы Риобамба сбежал лидер преступной группировки «Лос Лобос» Фабрисио Колон Пико, известный как Капитан Пико, воспользовавшись хаосом на улицах. Также из заключения сбежал Адольфо Масиас, известный как Фито, который должен был отбывать 12-летний срок.

Ранее спецназ полиции Эквадора был отправлен в студию телеканала ТС, которая была захвачена вооруженными бандитами. В связи с проникновением преступников в помещение телеканала в городе Гуаякиле, говорится в заявлении полиции, на место происшествия для устранения чрезвычайной ситуации были направлены специализированные подразделения.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.