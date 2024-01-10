Россияне после новогодних праздников хотят меньше выпивать и есть фастфуд

Новогодний рацион не совсем стандартный для многих опрошенных и после праздников россияне планируют поменять пищевые привычки, например, ограничить или добавить некоторые продукты. Это показало исследование Ozon fresh, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, почти 38% респондентов будут питаться более здоровой пищей, а каждый десятый хочет сесть на диету.

По данным опроса, каждый второй хотел бы добавить в свое повседневное питание полезные животные белки (птицу, рыбу и мясо) и богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, хлеб грубого помола), а около 40% опрошенных будут пить больше воды. Кроме того, 63% планируют отказаться от фастфуда, а более половины россиян сократят потребление алкоголя, сладкого и мучного.

Но выработать полезные привычки непросто. Больше половины не знает наверняка, сколько сможет придерживаться нового рациона. Только 22% уверены, что будут питаться правильно постоянно. Еще 11% думают, что их хватит только на неделю.

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