Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне после новогодних праздников хотят меньше выпивать и есть фастфуд

Половина россиян намерены меньше пить после новогодних праздников

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Новогодний рацион не совсем стандартный для многих опрошенных и после праздников россияне планируют поменять пищевые привычки, например, ограничить или добавить некоторые продукты. Это показало исследование Ozon fresh, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, почти 38% респондентов будут питаться более здоровой пищей, а каждый десятый хочет сесть на диету.

По данным опроса, каждый второй хотел бы добавить в свое повседневное питание полезные животные белки (птицу, рыбу и мясо) и богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, хлеб грубого помола), а около 40% опрошенных будут пить больше воды. Кроме того, 63% планируют отказаться от фастфуда, а более половины россиян сократят потребление алкоголя, сладкого и мучного.

Но выработать полезные привычки непросто. Больше половины не знает наверняка, сколько сможет придерживаться нового рациона. Только 22% уверены, что будут питаться правильно постоянно. Еще 11% думают, что их хватит только на неделю.

Ранее россиянам рассказали, как сохранять бодрость на работе после праздников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами