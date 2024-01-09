Под Ростовом двое детей провалились под тонкий лед

В Ростовской области брат и сестра вышли на тонкий лед и провалились в воду. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Авилово-Успенка. Очевидцам удалось помочь девочке выбраться из водоема, но медики не смогли спасти ребенка. Впоследствии спасатели обнаружили обездвиженного мальчика.

Как сообщает Telegram-канал Don Mash, сестре и брату было восемь и шесть лет соответственно. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. На данный момент следователи выясняют, почему дети находились около водоема без присмотра взрослых.

В МЧС предупредили о том, что в большинстве районов Ростовской области лед еще недостаточно прочный, чтобы выходить на рыбалку или кататься на коньках.

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