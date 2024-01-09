В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после прыжков на батуте

В Петербурге девочка посетила торговый центр и оказалась в больнице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Энгельса. По предварительной информации, 11-летняя школьница прыгала на батутах, после чего у нее появилась боль в спине.

Выяснилось, что посетительница получила компрессионный перелом грудного позвонка. На данный момент медики оказывают ей необходимую помощь, она проходит лечение в медучреждении.

Ранее в Подмосковье девочка сломала обе лодыжки во время посещения батутного центра. По словам медиков, десятилетний ребенок неудачно приземлился. Если бы врачи не сделали операцию, она могла бы остаться инвалидом.

Ранее в Челябинске шестилетний мальчик сломал позвоночник, упав со скалодрома.