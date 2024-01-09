Мигрант напал на незнакомую девочку в российском магазине

В Москве нападение на ребенка в магазине закончилось для уроженца Киргизии уголовным делом. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. По версии правоохранителей, мужчина набросился на незнакомую девочку. О том, получила ли она какие-либо травмы, не сообщается.

Подозреваемого быстро нашли и задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

По данным источника РИА Новости, не исключено, что мигрант перед нападением употреблял наркотики.

Ранее россиянин напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб.