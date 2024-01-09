В Севастополе предупредили о фейках об эвакуации из города

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил о появившихся фейковых объявлениях с призывами эвакуироваться из города из-за ожидаемых ракетных ударов со стороны ВСУ.

По данным главы Севастополя, с аккаунтов горожан рассылаются в местные популярные паблики фотографии объявлений с остановок общественного транспорта.

В объявлениях, украшенных гербом города, написано, что ожидаются массовые ракетные удары по нашему городу, в связи с чем всех призывают срочно запастись продуктами, снять наличные деньги и в кратчайшие сроки эвакуироваться.

«Конечно же, это ложь! Уже не первый раз ЦИПсО пытаются спровоцировать севастопольцев. Цель врагов — посеять панику, сделать нас уязвимыми», — написал Развожаев.

Он призвал доверять только официальным источникам информации.

Накануне в Севастополе изрисовали сооружение для обороны города.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким оружием Украина атаковала Севастополь в сентябре 2023 года.