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Чиновник рассказал о судьбе севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Судьбу севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» будет решать авиакомпания

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Алексей Мальгавко/Reuters

Глава Убинского района Олег Конюк в беседе с NGS.RU заявил, что самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», который посадили в пшеничном поле под Новосибирском, может остаться там еще на год.

По словам чиновника, перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку пассажирского лайнера.

«Я просто знаю, что заплатил», — заявил чиновник, но не назвал сумму.

Конюк отметил, что не знает, как долго самолет будет находиться на площадке и как его будут убирать оттуда. По его словам, это будет решать авиакомпания, а не власти.

7 декабря газета «Известия», ссылаясь на источники, близкие к авиавластям, писала, что самолет Airbus A320 авиакомпании на пшеничном поле под Новосибирском, будет разобран на запчасти и списан в утиль.

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

Ранее сообщалось, что посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться.

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