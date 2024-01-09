На Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным украинцам за взятку помогали получить разрешение на выезд за границу. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В службе подчеркнули, что ими было установлено, что за $3,5 тыс в суде принимались решения, которые позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, а также уехать из страны.

В СБУ подчеркнули, что к сделке были причастны сотрудники суда и посредники.

В публикации отмечается, что с апреля 2022 года фигуранты дела успели вынести более тысячи решений в пользу уклонистов. В суде неверно определяли зарубежную прописку несовершеннолетних детей военнообязанных, что давало право последним беспрепятственно пересекать государственную границу.

До этого член комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.