Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью

СБУ: в Одесской области задержан судья, помогавший уклоняться от мобилизации

close
100%
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным украинцам за взятку помогали получить разрешение на выезд за границу. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

В службе подчеркнули, что ими было установлено, что за $3,5 тыс в суде принимались решения, которые позволяли мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, а также уехать из страны.

В СБУ подчеркнули, что к сделке были причастны сотрудники суда и посредники.

В публикации отмечается, что с апреля 2022 года фигуранты дела успели вынести более тысячи решений в пользу уклонистов. В суде неверно определяли зарубежную прописку несовершеннолетних детей военнообязанных, что давало право последним беспрепятственно пересекать государственную границу.

До этого член комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье предложенного кабинетом министров законопроекта о мобилизации.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами