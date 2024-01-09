Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чечне снова перенесли заседание по делу сжегшего Коран россиянина

Заседание суда Грозного по делу сжегшего Коран Журавеля перенесли на 17 января

close
100%
«Kadyrov_95»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Заседание Висаитовского суда города Грозного по делу сжегшего Коран уроженца Севастополя Никиты Журавеля снова перенесли, на этот раз из-за адвоката. Об этом сообщает местное агентство «Чечня Сегодня».

Отмечается, что защитник россиянина Юлия Антонова не явилась на заседание. В результате следующее заседание запланировано на 17 января.

Никита Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

Согласно обвинению, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман около здания мечети в Волгограде. Видео опубликовали в Telegram-каналах, а позже юношу задержали.

По версии следствия, Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, Журавель сообщил, что за это он якобы получил 10 тыс. руб.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

13 июня президент России Владимир Путин заявлял, что расследование уголовного дела Журавеля передано чеченским следователям, а для отбывания наказания обвиняемый будет направлен в колонию одного из мусульманских регионов страны.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Позже он снова высказался в поддержку действий 16-летнего сына, назвав избиение россиянина «проявлением героизма».

Ранее в Кремле отреагировали на видео с Журавелем и сыном Кадырова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами