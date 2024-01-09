В Чечне снова перенесли заседание по делу сжегшего Коран россиянина

Заседание Висаитовского суда города Грозного по делу сжегшего Коран уроженца Севастополя Никиты Журавеля снова перенесли, на этот раз из-за адвоката. Об этом сообщает местное агентство «Чечня Сегодня».

Отмечается, что защитник россиянина Юлия Антонова не явилась на заседание. В результате следующее заседание запланировано на 17 января.

Никита Журавель обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

Согласно обвинению, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман около здания мечети в Волгограде. Видео опубликовали в Telegram-каналах, а позже юношу задержали.

По версии следствия, Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, Журавель сообщил, что за это он якобы получил 10 тыс. руб.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

13 июня президент России Владимир Путин заявлял, что расследование уголовного дела Журавеля передано чеченским следователям, а для отбывания наказания обвиняемый будет направлен в колонию одного из мусульманских регионов страны.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Позже он снова высказался в поддержку действий 16-летнего сына, назвав избиение россиянина «проявлением героизма».

Ранее в Кремле отреагировали на видео с Журавелем и сыном Кадырова.