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В Нижнем Тагиле полицейский написал комментарий об избитой девочке и получил выговор

В Нижнем Тагиле полковника полиции наказали за комментарий об избитой сироте

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Shutterstock

В Нижнем Тагиле полковник полиции получил выговор за публикацию в социальных сетях. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД.

По словам собеседника, мужчина «действительно привлечен к строгой дисциплинарной ответственности». Полковник нарушил внутренние правила, поэтому понесет правовую ответственность за содеянное.

Публикация в соцсетях последовала после того, как двое братьев из семьи трудовых мигрантов избили двух детей. В результате девочка-сирота получила серьезные травмы, в том числе и сотрясение мозга.

В социальных сетях, комментируя ситуацию, мужчина поделился мнением. Он уверен, что окружающие «раздули из ничего чего». Сообщение вызвало недовольство у местных жителей.

Ранее в Свердловской области воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке.

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