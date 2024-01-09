Россиянка доверилась мошенникам и отдала им около восьми млн рублей

В Нижнем Новгороде 36-летняя женщина отдала мошенникам около восьми миллионов рублей после звонка. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты представились россиянке правоохранителями и убедили ее в том, что злоумышленники хотят украсть ее накопления. Впоследствии якобы сотрудник банка подтвердил попытку кражи.

Женщина доверилась неизвестным и оформила четыре кредита в разных банках, после чего перевела эти деньги вместе с накоплениями на предоставленные мошенниками банковские счета. Всего россиянка отдала аферистам 7,9 миллиона рублей.

На данный момент злоумышленников разыскивает полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистам грозит срок до десяти лет.

Ранее пенсионер из Петербурга перевел мошенникам 5,5 млн рублей за несколько дней общения.