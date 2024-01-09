Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Орле упавший беспилотник повредил многоэтажку

Мэр Орла Парахин: упавший в городе БПЛА повредил жилой дом, в нем выбиты стекла

close
100%
Shutterstock

Один из сбитых над Орловской областью беспилотников угодил в многоэтажный дом в Орле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Один из беспилотников причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области», — написал градоначальник.

По словам Парахина, в Орле уже создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая занимается вопросами, связанными с восстановлением повреждений, и находится в контакте с жильцами. В случае необходимости им предоставят места в пунктах временного размещения.

Всего в Орловской области 9 января сбили три беспилотника ВСУ. Как сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, один из дронов упал на объект топливно-энергетического комплекса, в результате чего начался пожар, который удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили восемь беспилотников над двумя регионами России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами