В Орле упавший беспилотник повредил многоэтажку

Один из сбитых над Орловской областью беспилотников угодил в многоэтажный дом в Орле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Парахин.

«Один из беспилотников причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла. На месте работают оперативные службы силового блока города и области», — написал градоначальник.

По словам Парахина, в Орле уже создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая занимается вопросами, связанными с восстановлением повреждений, и находится в контакте с жильцами. В случае необходимости им предоставят места в пунктах временного размещения.

Всего в Орловской области 9 января сбили три беспилотника ВСУ. Как сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, один из дронов упал на объект топливно-энергетического комплекса, в результате чего начался пожар, который удалось оперативно потушить.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили восемь беспилотников над двумя регионами России.