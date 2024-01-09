Росстат назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2045 году

По данным Росстата стало известно, что в оптимистичном варианте ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году составит 84,5 года. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве предоставили три варианта демографического прогноза: низкий, средний и высокий (оптимистичный). В первом случае ожидается, что к 2045 году продолжительность жизни составит 77,1 года (у женщин — 81,4 года, а у мужчин — 72,6 года), во втором — 79,8 года (мужчины — 75,8, женщины — 83,2), а в оптимистическом — 84,5 года (мужчины — 81,3, женщины — 87,1).

По оптимистичному прогнозу предполагается, что к 2046 году население Российской Федерации достигнет 150,87 миллиона.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты, реализация действующих закончится в 2024 году.

Президент также затронул тему продолжительности жизни в России. На данный момент она превзошла допандемийные показатели.

Как отметил российский лидер, об этом свидетельствуют среднестатистические данные по итогам десяти месяцев текущего года. По словам главы государства, число летальных исходов, в том числе детских, снизилось и достигло рекордного минимума.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.