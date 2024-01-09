В грузинском храме облили краской икону со Сталиным

Гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с иконой «Матроны Московской» из храма Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси, клеймо которой изображает сцену с Иосифом Сталиным. На кадрах видно, что защитное стекло иконы облито синей краской.

6 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки в своем Facebook сообщил, что в храме Цминда Самеба появилась икона с Иосифом Сталиным.

Позже Грузинская Православная церковь (ГПЦ) назвала скандал «надуманным» и пояснила, что на иконе Сталин не является лицом, на которое молятся. Он изображен на той части иконы Матроны Московской, которая повествует о сценах из жизни святой.

7 января руководительница партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили сообщила, что икону церкви подарили представители партии.

В октябре прошлого года в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина.

Ранее пирамиду Лувра облили оранжевой краской.