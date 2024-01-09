Названа привычка россиян, которая вызывает инсульт и онкологию

Чрезмерное потребление соли может привести к онкологии органов ЖКТ и инсульту. Об этом рассказала эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в интервью News.ru.

«Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме», — сказала она.

Привычка досаливать пищу может обернуться онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Врач напомнила, что суточная норма поваренной соли в день составляет пять граммов.

Большая часть потребляемой соли приходится на так называемую «скрытую» ее часть, она находится в обработанных пищевых продуктах: хлеб, печенье, различная выпечка, колбасы, сыры, чипсы, консервы.

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