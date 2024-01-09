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Ученые создали «умную» таблетку, которая вызывает чувство сытости

Ученые создали таблетку, которая вибрирует в желудке и утоляет аппетит

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Michaela Begsteiger/Global Look Press

Ученые из США изобрели «умную» таблетку, которая вибрирует в желудке и вызывает чувство сытости, пишет Oddity Central.

Как рассказали исследователи из Массачусетского технологического института, созданная ими таблетка начинает вибрировать при контакте с желудочным соком, стимулируя рецепты в желудке, что вызывает у человека ощущение сытости.

Таблетка прошла испытания на свиньях, которые показали хороший результат — их дневной рацион корма сократился на 40 процентов. Теперь создатели ищут добровольцев среди людей, чтобы перейти ко второй фазе тестов.

«Мы предполагаем, что таблетку следует принимать на пустой желудок за 20–30 минут до предполагаемого приема пищи, чтобы вызвать желаемое ощущение сытости в начале трапезы», — говорят авторы.

Сообщается, что таблетка-вибростимулятор питается от встроенной батарей и активизируется при контакте с желудочным соком, а выходит из организма естественным путем.

«Устройство может произвести революцию в методах лечения пациентов с ожирением», — считают специалисты.

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