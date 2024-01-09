В Башкирии более 500 человек эвакуировали из школы из-за взрыва плафона освещения

В Башкирии пожарные ликвидируют возгорание в учебном заведении. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Уфе, на улице Пушкина. На кадрах с места инцидента заметно, как из окна на третьем этаже выходит густой дым.

Ученики оперативно покинули здание, никто не пострадал. По предварительной информации, из здания эвакуировали более 500 человек.

Причиной произошедшего стало горение плафона от одной из ламп. На момент приезда пожарных огонь распространился на 0,5 квадратных метра, поэтому его удалось оперативно потушить.

На данный момент на месте работает дознаватель МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании цирка.